В Киеве эвакуировали гимназию № 107
18:16, 26 ноября 2012Общество
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В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали учеников и учителей «Введенской» гимназии №107.
Саперы и кинологи обследовали помещение. Фото donbass.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По их данным, сегодня в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил о бомбе в помещении учебного заведения по ул. Введенской, 35.
На место немедленно выехали все оперативные службы города. В здании провели полную эвакуацию, говорится в сообщении.
Саперы вместе с кинологами обследовали помещение – никаких подозрительных предметов не найдено.
В настоящее время милиция пытается установить, кто звонил по телефону и сообщил о заминировании.
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