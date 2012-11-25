В Чернигове во время ссоры мужчина застрелил соседа и ранил его гостя

23:39, 25 ноября 2012
Общество
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В Чернигове во время ссоры между соседями мужчина применил карабин, в результате застрелил одного и еще одного ранил.

Стрельбу открыли прямо в многоэтажке

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в области, в дежурную часть Черниговского городского отдела милиции поступило сообщение о стрельбе в одной из многоэтажек.

В подъезде стражи порядка обнаружили убитого и раненого мужчин. Сосед без какого–либо сопротивления отдал стражам порядка карабин и рассказал об обстоятельствах инцидента. По его словам, вечером жители квартиры сверху организовали празднование, которое продлилось далеко за полночь. Музыка и шум мешали отдыхать всему подъезду, поэтому мужчина поднялся наверх и попросил дать всем покой. На это ему ответили в грубой форме и еще пригрозили расправой.

Сосед на лестничной клетке выключил электроэнергию в квартире шумной компании, надеясь, что это как-то их усмирит. Вместо этого положительной реакции не наступило, и вечеринка продлилась. Тогда мужчина взял карабин. Вид оружия лишь обозлил мужчин в кампании, они начали угрожать соседу расправой. По словам владельца оружия, он расценил эти угрозы как реальные, угрожающие его жизни и здоровью, поэтому сначала произвел два предупредительных выстрела в сторону, а затем – по владельцу квартиры и его гостю.

В свою очередь, раненый мужчина дал другие объяснения. Он утверждает, что среди ночи в квартире, куда он пришел в гости, погас свет. Когда он вместе с владельцем квартиры вышел из помещения, чтобы проверить электрощиток, какой-то мужчина начал по ним стрелять.

Хозяин квартиры, получив огнестрельное ранение в область грудной клетки и лица, погиб на месте. Другой мужчина с огнестрельным оcкольчатым переломом правой кисти и алкогольным опьянением был госпитализирован в городскую больницу.

Стражи порядка открыли криминальное осуществление по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Проводится расследование, которое должно установить степень вины каждой из сторон конфликта.

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