На ЧАЭС подняли первую часть будущего укрытия (добавлены фото)

16:02, 25 ноября 2012
Общество
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На площадке объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС был выполнен первый подъем восточной части арки весом 5300 тонн на 22 м.

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Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении ЧАЭС, это стало очередным достижением в строительстве нового безопасного конфайнмента.

Арку поднимут в три захода

Всего для восточной части арки будет выполнено три подъема.

23 ноября была проведена полная проверка металлоконструкций арки и системы поддомкрачивания, а также выполнена нагрузка данной системы на 100% путем поднятия арки на 100 мм. После чего сделан контроль работоспособности системы поддомкрачивания и геодезическая съемка положения металлоконструкций арки и фундаментов. Подъемные операции выполняются с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов, которые размещены на 10 подъемных башнях, каждая высотой 45 м.

К поднятию восточной части арки долго готовились

До первого подъема арки был выполнен огромный объем подготовительных работ, отмечают на ЧАЭС. Проведена очистка территории от деревьев, кустарников и строительного мусора после демонтажа зданий и сооружений. Вывезено с промышленной площадки объекта «Укрытие» более 57733 кубометров технологических материалов и твердых РАО. Выполнено строительство фундаментов арки и подъемных башен, а также платформы монтажной зоны площадью 57667 кв. м.

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