Завтра в Украине - от 3° мороза до 10° тепла

Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье Крыма и в Закарпатье до 5° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, в западных областях и южной части местами 8-10°.

В Киевской области в понедельник - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.