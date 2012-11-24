В Киеве проходит траурное шествие памяти жертв Голодомора - без политических флагов

Как передает корреспондент УНИАН, колонна отправилась от станции метро «Арсенальная» к мемориалу памяти жертв Голодомора.

Всего в шествии принимают участие около тысячи человек.

На данное время среди них нет представителей политических сил. Также нет никаких политических знамен. Участники акции держат в руках украинские национальные флаги с красными лентами. Также люди несут цветы с траурными лентами, траурные венки, пшеничные колосья.

Перед началом акции ее участникам раздавали хлеб, испеченный на пожертвования граждан, как символ памяти о Голодоморе.