В Киеве проходит траурное шествие памяти жертв Голодомора - без политических флагов
14:58, 24 ноября 2012Общество
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В Киеве началось траурное шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.
Шествие стартовало от станции метро "Арсенальная". Фото со страницы Ирины Славинской в Facebook
Как передает корреспондент УНИАН, колонна отправилась от станции метро «Арсенальная» к мемориалу памяти жертв Голодомора.
Всего в шествии принимают участие около тысячи человек.
На данное время среди них нет представителей политических сил. Также нет никаких политических знамен. Участники акции держат в руках украинские национальные флаги с красными лентами. Также люди несут цветы с траурными лентами, траурные венки, пшеничные колосья.
Перед началом акции ее участникам раздавали хлеб, испеченный на пожертвования граждан, как символ памяти о Голодоморе.
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