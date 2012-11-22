Азаров достиг взаимопонимания с российским премьером
23:30, 22 ноября 2012Общество
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Во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым 21 ноября в Москве было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.Азаров заявил сегодня, в ходе встречи с представителями Федерации работодателей Украины.
«Я вчера был в Москве для того, чтобы урегулировать вопросы наших взаимоотношений. Они многоплановые. Это не только газ, но и трубы, вопросы, связанные с утилизационным сбором, и ряд других вопросов. Вчера мы достигли определенного взаимопонимания », - сказал Н.Азаров.
Как сообщал УНИАН, встреча премьер-министров Украины и России проходила вчера вечером в Москве.
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