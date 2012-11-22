Взрывом в Днепропетровске разрушены два гаража

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пострадал мужчина 1957 года рождения, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую больницу.

По данным МЧС, на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел во время ремонта газо-баллонного оборудования на автомобиле Toyota Yaris. Вероятно, был сломан газовый кран, в результате чего помещение гаража начало наполняться газом. Чтобы проветрить помещение, мастер открыл ворота гаража, после чего произошел взрыв.

В результате взрыва разрушены 2 гаража и повреждены 5 автомобилей.

На месте происшествия работали спасатели государственных пожарно-спасательных частей № 5,8,19, врачи скорой медицинской помощи, сотрудники МВД, прокуратуры и СБУ.