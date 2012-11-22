Избран ректор Донецкого национального университета

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ректорате ДонНУ, конкурс на замещение вакантной должности ректора Донецкого национального университета был объявлен Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины в сентябре текущего 2012 года, и для участия в конкурсе была подана только одна заявка от кандидата юридических наук Р.Гринюка, с 16 августа 2012 года исполняющего обязанности ректора.

Ранее Р.Гринюк занимал должность декана экономико-правового факультета ДонНУ.

Все выступающие на конференции положительно отзывались о кандидате Р.Гринюке и предлагали присутствующим поддержать его кандидатуру на должность ректора вуза, говорится в сообщении.

Р.Гринюка в своем выступлении также призвал поддержать и бывший ректор университета Владимир Шевченко.

В итоге за Р.Гринюка путем тайного голосования проголосовали 266 человек из 285 присутствующих на конференции трудового коллектива ДонНУ, причем только 7 бюллетеней были признаны недействительными.

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Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки, спорта и молодежи 16 августа назначило Р.Гринюка исполняющим обязанности ректора ДонНУ, освободив от этой должности Петра Егорова.

29 июля 2010 года министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник, не получив от ректора ДонНУ академика НАН Украины, Героя Украины Владимира Шевченко добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом. Вместо В.Шевченко руководство вуза было передано исполняющему обязанности ректора Андрею Кучко, который до этого занимал должность первого проректора ДонНУ.

2 августа 2010 года профсоюзные комитеты работников и студентов ДонНУ обратились письменно к Президенту Украины и премьер-министру Украины с просьбой «потребовать от Д.Табачника объявить конкурс на замещение должности ректора ДонНУ».

23 сентября 2010 года прибывший в Донецк заместитель министра образования и науки Украины Евгений Сулима представил активу университета нового и.о. ректора П.Егорова, который до этого занимал должность декана учетно-финансового факультета данного университета. А.Кучко был снят с этой должности.

23 ноября 2010 года министерство объявило конкурс на должность ректора ДонНУ. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали три человека - П.Егоров, В.Шевченко, а также преподаватель ДонНУ Юрий Лысенко. Но затем В.Шевченко снял свою кандидатуру, заявив об угрозах со стороны органов местной власти и Минобразования с требования не участвовать в конкурсе на ректора.

10 декабря 2010 года конференция трудового коллектива ДонНУ избрала для утверждения министерством на должность ректора Ю.Лысенко.

17 декабря 2010 года Окружной административный суд г. Киева по иску профессора Александра Корыстина запретил Минобразования заключать контракт с Ю.Лысенко. И П.Егоров продолжал оставаться в должности и. о. ректора ДонНУ.

Профсоюзный комитет ДонНУ, который представляет интересы более 3 тыс. человек, неоднократно просил министра образования Д.Табачника вмешаться в конфликтную ситуацию, сложившуюся в вузе. Были отправлены несколько писем министру, в которых, в частности, указывалось о «многочисленных нарушениях действующего законодательства Украины, которые допускаются со стороны исполняющего обязанности ректора ДонНУ П.Егорова». Профком требовал от министерства расторгнуть трудовой договор с и.о. ректора П.Егоровым.