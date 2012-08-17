Табачник уже нашел замену ректору Донецкого университета

Об этом УНИАН сообщили в ректорате ДонНУ.

Как рассказали в ректорате, сегодня в Донецке заместитель министра образования, науки, семьи, молодежи и спорта Петр Куликов ознакомил руководство вуза с приказом министра Дмитрия Табачника об увольнении с должности и.о. ректора ДонНУ Петра Егорова и назначении на его должность Р.Гринюка.

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П.Куликов представил университету нового руководителя, кандидата юридических наук Р. Гринюка, который до этого работал деканом экономико-правового факультета ДонНУ.

В ректорате подтвердили, что П. Егоров захотел вернуться на прежнюю свою должность декана учетно-финансового факультета университета.

В свою очередь в профсоюзном комитете университета выразили надежду на то, что скоро состоятся и законные выборы ректора, потому что с 2010 года данный вуз возглавляли только исполняющие обязанности ректора.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля 2010 года министр науки и образования Украины Дмитрий Табачник, не получив от ректора ДонНУ академика НАН Украины, Героя Украины Владимира Шевченко добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом. Вместо В.Шевченко руководство вуза было передано исполняющему обязанности ректора Андрею Кучко, который до этого занимал должность первого проректора ДонНУ.

2 августа 2010 года профсоюзные комитеты работников и студентов ДонНУ обратились письменно к Президенту Украины и премьер-министру Украины с просьбой «потребовать от Д.Табачника объявить конкурс на замещение должности ректора ДонНУ».

23 сентября 2010 года прибывший в Донецк заместитель министра образования и науки Украины Евгений Сулима представил активу университета нового и.о. ректора П.Егорова, который до этого занимал должность декана учетно-финансового факультета данного университета. А. Кучко был снят с этой должности.

23 ноября 2010 года министерство объявило конкурс на должность ректора ДонНУ. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали три человека П.Егоров, В.Шевченко, а также преподаватель ДонНУ Юрий Лысенко. Но затем В.Шевченко снял свою кандидатуру, заявив об угрозах со стороны органов местной власти и минобразования с требования не участвовать в конкурсе на ректора.

10 декабря 2010 года конференция трудового коллектива ДонНУ избрала для утверждения министерством на должность ректора Ю.Лысенко.

17 декабря 2010 года Окружной административный суд г. Киева по иску профессора Александра Корыстина запретил Минобразования заключать контракт с Ю.Лысенко. И П.Егоров продолжал оставаться в должности и. о. ректора ДонНУ.

Профсоюзный комитет ДонНУ, который представляет интересы более 3 тыс. человек, неоднократно просил министра образования Д.Табачника вмешаться в конфликтную ситуацию, сложившуюся в вузе. Были отправлены несколько писем министру, в которых, в частности, указывалось о «многочисленных нарушениях действующего законодательства Украины, которые допускаются со стороны исполняющего обязанности ректора ДонНУ П. Егорова». Профком требовал от министерства расторгнуть трудовой договор с и. о. ректора П.Егоровым.