В Киеве на Южном мосту ограничили движение транспорта
17:55, 22 ноября 2012Общество
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В Киеве на Южном мосту в связи с ремонтом ограничено движение транспорта.
Водителей просят учесть обстоятельства. Фото "Главред"
В связи с выполнением ремонтных работ на Южном мостовом переходе, с 22 часов 22 ноября до 6 утра 25 ноября предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта в направлении левого берега.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.В связи с временными неудобствами коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей тщательным образом выбирать маршрут движения.
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