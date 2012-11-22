В Киеве на Южном мосту ограничили движение транспорта

В связи с выполнением ремонтных работ на Южном мостовом переходе, с 22 часов 22 ноября до 6 утра 25 ноября предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта в направлении левого берега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В связи с временными неудобствами коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей тщательным образом выбирать маршрут движения.