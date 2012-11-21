Каськив: Попытки дискредитировать LNG-терминал могут начаться на следующей неделе

На следующей неделе в СМИ может быть начата «информационная атака» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава агентства заявил журналистам.

«Есть абсолютно точная информация по поводу информационной атаки и попыток целенаправленной дискредитации проекта «LNG-терминал». Скорее всего, он начнется на следующей неделе», - сказал В.Каськив.

При этом он не предоставил большей информации по этому вопросу.

Вместе с тем он подчеркнул чрезвычайную важность строительства «LNG-терминала», назвав 26 ноября, когда состоится церемония начала реализации проекта, днем энергетической независимости страны.

«Старт проекта можно назвать днем энергонезависимости страны», - сказал В.Каськив.

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Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» намерено до конца года привлечь под государственные гарантии кредиты двух европейских банков на 165 млн евро для реализации проекта по строительству терминала по приему сжиженного природного газа «LNG-терминал».

Большая часть суммы кредитов, по информации В.Каськива, будет использована на проведение дноуглубительных работ.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Намерение стать одним из инвесторов строительства терминала высказывала испанская компания Enagas (Испания) - лидер европейского рынка по транспортировке газа.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.