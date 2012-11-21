Ректора и доцентов обвинили в вымогательстве

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, Прокуратурой Сумской области по материалам управления по борьбе с организованной преступностью против работников вуза возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Установлено, что руководитель института совместно с ассистентом и доцентами кафедр наладили схему вымогания средств у студентов с плохой успеваемостью. В частности, студенты, не сдавшие зачеты, за допуск к сессии были вынуждены платить обязательные взносы.

Таким образом группа на протяжении января - июня 2012 года собрала более 45 тыс. грн.

Статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют злоумышленникам, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.