Украинская военная делегация прибыла в Польшу

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в Варшаве состоится встреча вице-адмирала Игоря Кабаненко с начальником Генерального штаба Войска Польского генералом Мечиславом Ченюхом и переговоры в составе военных делегаций.

Стороны планируют обсудить вопросы участия ВС Республики Польша в миротворческих операциях, особенно в составе Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан, состояние формирования украинской-польско-литовской бригады, а также предложения сотрудничества по вопросам подготовки кадров и проведение совместных военных учений на 2013 год.

Члены украинской военной делегации проведут ряд встреч с представителями институтов, подчиненных заместителю министра Национальной обороны Республики Польша по вопросам оборонной политики.

Запланирован также визит делегации ВС Украины в расположение международной бригады Укрполлитбриг и 1-го Военного клинического госпиталя.

Визит украинской военной делегации в Республику Польша завершится 17 ноября.