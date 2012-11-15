В Беларуси у украинцев изъяли партию одежды

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси.

Утром 14 ноября пограничный наряд при взаимодействии с сотрудниками ГАИ в 8,5 км от линии госграницы вблизи н.п. Ляховцы остановили микроавтобус «Фольксваген-ЛТ35» с украинскими номерами. За рулем автомобиля находился 29-летний житель Шацка Волынской области, в салоне – двое жителей города Черновцы 29 и 48 лет. Они перевозили верхнюю одежду без каких-либо сопроводительных документов на право перемещения по белорусской территории, отметили в ГПК Беларуси.

Кроме того, как сообщили в пресс-центре, данные граждане не смогли предъявить пограничникам разрешающих документов на право нахождения в пограничной зоне.

При этом, граждане Украины сказали, что везли товар из России. Однако, по мнению оперативников, скорее всего, данные граждане собирались нелегально переместить его в Украину.