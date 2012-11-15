350 студентов получат именные стипендии Верховной Рады

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта, соответствующий приказ подписал в.и.о. министра образования и науки, молодежи и спорта Петр Куликов.

В соответствии с постановлением ВР «Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений» и порядком назначения именных стипендий ВР, для 251 студента высших учебных заведений назначена стипендия в размере 1200 грн., также для 99 студентов назначена стипендия в размере 900 грн.