350 студентов получат именные стипендии Верховной Рады
22:48, 15 ноября 2012Общество
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350 студентов высших учебных заведений получат именные стипендии Верховной Рады Украины.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта, соответствующий приказ подписал в.и.о. министра образования и науки, молодежи и спорта Петр Куликов.
В соответствии с постановлением ВР «Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений» и порядком назначения именных стипендий ВР, для 251 студента высших учебных заведений назначена стипендия в размере 1200 грн., также для 99 студентов назначена стипендия в размере 900 грн.
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