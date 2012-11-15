Работница банка тащила деньги со счетов клиентов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Черновицкой области, установлено, что, злоупотребляя служебным положением, которое предоставляло непосредственный доступ к наличным средствам клиентов, злоумышленница на протяжении 2010-2011 годов неоднократно незаконно изымала и присваивала деньги с карточных кредитных, депозитных и текущих пенсионных счетов вкладчиков отделение банка.

Для завладения чужими средствами женщина оформляла поддельные кассовые документы на проведение финансовых операций, которые якобы совершались владельцами этих счетов. Украденные таким образом деньги она использовала для собственных нужд. В настоящее время установлено, что от противоправных действий пострадало около 20 человек.

Следователем СБУ возбуждено уголовное дело в отношении указанного должностного лица банка по признакам в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в крупных размерах) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Продолжается следствие.