Во Львовской области погиб солдат

Как сообщает Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, 15 ноября 2012 года в одной из воинских частей, которая дислоцируется во Львовской области, произошло ЧП - при исполнении служебных обязанностей был травмирован военнослужащий срочной службы.

«Солдат был срочно доставлен в одну из районных больниц, но травма оказалась несовместимой с жизнью», - говорится в сообщении.

По данному факту назначено специальное служебное расследование.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего.