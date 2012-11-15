Во Львовской области погиб солдат
20:52, 15 ноября 2012Общество
1676 0
В воинской части во Львовской области погиб солдат.
Как сообщает Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, 15 ноября 2012 года в одной из воинских частей, которая дислоцируется во Львовской области, произошло ЧП - при исполнении служебных обязанностей был травмирован военнослужащий срочной службы.
«Солдат был срочно доставлен в одну из районных больниц, но травма оказалась несовместимой с жизнью», - говорится в сообщении.
По данному факту назначено специальное служебное расследование.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter