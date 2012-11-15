Начальник отделения банка обобрала клиентов на 1,3 миллиона

Прокуратура г. Ирпень Киевской области завершила досудебное следствие по уголовному делу об обвинении заместителя руководителя одного из отделений банка, которая присвоила размещенные на депозитных счетах денежные средства клиентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что заместитель начальника отделения банка путем подделки заявлений на выдачу наличных от имени клиентов снимала и присваивала размещенные на депозитных счетах денежные средства клиентов. Сумма незаконно присвоенных денег превышает 1,3 млн грн.

Длительное время злоумышленница находилась в розыске. На сегодняшний день она задержана, ее ожидает наказание - до 12 лет лишения свободы.