Осадков на завтра синоптики не обещают

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 ноября будет облачно с прояснениями.

Без осадков. Ночью и утром в южной и западной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 8° мороза, на юге Крыма 1-6 ° тепла, днем ​​в Украине 3-8 ° тепла, на Закарпатье и в Крыму до 12°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 3-8 ° тепла. В столице также будет сухо, температура ночью 0-2 ° мороза, днем около 5° тепла.