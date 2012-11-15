Евразийская комиссия «подвесила» украинский фарфор на полгода

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

«Что касается фарфоровой продукции, то мы действуем согласно процедуре, и сейчас получили заявление от отрасли и по этому поводу начали расследование. Пока рано говорить даже о каких-то предварительных итогах. Думаю, они появятся не раньше, чем через полгода», - сказал А.Слепнев.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко заявил, что Евразийская экономическая комиссия начинает расследование против украинского фарфора и посуды.

Напомним, что 3 сентября 2012 г. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии начал специальное защитное расследование в отношении столовой и кухонной фарфоровой посуды. Решение о начале расследования принято на основании результатов рассмотрения заявления, поданного ООО «ДО «Промыслы Вербилок», поддержанного ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО «Императорский фарфоровый завод», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфоровый завод».

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года.