Почти весь Борисполь сидит без отопления и горячей воды

Об этом сообщает «5 канал».

По словам сотрудников одной из котельных города, подачу газа прекратили 14 ноября.

«Приехали из «Киевоблгаза» и заявили: "Мы прекращаем подачу газа". И опломбировали нас», - сообщили они.

Мэр города Анатолий Федорчук возмущен. Он заявляет, что долгов перед газовиками нет, а значит, отключение незаконно.

«С 1 ноября такая вакханалия каждый день делается. Жители Борисполя исправно платят за коммунальные услуги. Долгов за газ у нас вообще нет», - заявил Федорчук.

По словам мэра, городу снизили лимит в 15 раз от необходимого минимума.

Чиновники города связывают ситуация с выборами: «бориспольцы плохо голосовали за партию власти».

В «Киевоблгаз» отказались ситуацию комментировать. Не назвали также число, когда городу вернут тепло и горячую воду.