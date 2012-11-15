Почти весь Борисполь сидит без отопления и горячей воды
«Киевоблгаз» за превышение лимита отключил подачу газа на 16 из 19 котелен Борисполя. Мэр города заявляет, что никаких долгов перед газовиками нет, а отключение связывает с плохими результатами власти на выборах.
Об этом сообщает «5 канал».
По словам сотрудников одной из котельных города, подачу газа прекратили 14 ноября.
«Приехали из «Киевоблгаза» и заявили: "Мы прекращаем подачу газа". И опломбировали нас», - сообщили они.
Мэр города Анатолий Федорчук возмущен. Он заявляет, что долгов перед газовиками нет, а значит, отключение незаконно.
«С 1 ноября такая вакханалия каждый день делается. Жители Борисполя исправно платят за коммунальные услуги. Долгов за газ у нас вообще нет», - заявил Федорчук.
По словам мэра, городу снизили лимит в 15 раз от необходимого минимума.
Чиновники города связывают ситуация с выборами: «бориспольцы плохо голосовали за партию власти».
В «Киевоблгаз» отказались ситуацию комментировать. Не назвали также число, когда городу вернут тепло и горячую воду.