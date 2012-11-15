Почти весь Борисполь сидит без отопления и горячей воды

12:20, 15 ноября 2012
Общество
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«Киевоблгаз» за превышение лимита отключил подачу газа на 16 из 19 котелен Борисполя. Мэр города заявляет, что никаких долгов перед газовиками нет, а отключение связывает с плохими результатами власти на выборах.

Федорчук говорит, что это за то, что за власть не проголосовали

Об этом сообщает «5 канал».

По словам сотрудников одной из котельных города, подачу газа прекратили 14 ноября.

«Приехали из «Киевоблгаза» и заявили: "Мы прекращаем подачу газа". И опломбировали нас», - сообщили они.

Мэр города Анатолий Федорчук возмущен. Он заявляет, что долгов перед газовиками нет, а значит, отключение незаконно.

«С 1 ноября такая вакханалия каждый день делается. Жители Борисполя исправно платят за коммунальные услуги. Долгов за газ у нас вообще нет», - заявил Федорчук.

По словам мэра, городу снизили лимит в 15 раз от необходимого минимума.

Чиновники города связывают ситуация с выборами: «бориспольцы плохо голосовали за партию власти».

В «Киевоблгаз» отказались ситуацию комментировать. Не назвали также число, когда городу вернут тепло и горячую воду.

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