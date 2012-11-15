Международное ножевое шоу «Стальная грань» 17-18 ноября в Киеве

10:30, 15 ноября 2012
Общество
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17 ноября  2012 года в 11.00 состоится  официальное открытие  в Украине  IX Международного ножевого шоу «Стальная грань» - праздника красоты и  величия клинковых изделий. Мероприятие пройдет в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины. (Киев, ул.Большая Житомирская,33)

Главной особенностью «Стальной грани» является предоставление для всех посетителей возможности ознакомиться с работами   лучших мастеров  ножевого дела  из Украины, ближнего и дальнего зарубежья, лично  встретиться с известными коллекционерами, мастерами и знатоками  клинковых изделий, увидеть уникальное оружие прошлых веков и узнать о  его истории , а также ознакомиться с  мировыми тенденциями  ножевого  рынка на 2013 год.

На выставке  состоится презентация   коллекции  ножей-талисманов, соответствующих   астрологической карте знаков  зодиака -  это изделия, оторые   принесут   удачу в  2013 году и защитят от пророчеств  декабря  2012 года.

В рамках шоу  будут проведены  «Выборы 2012 : «Легендарная личность  «Стальной  грани» и «Лучшая фотография на шоу», в которых участниками   избирательного процесса  будут даже дети.  Каждому участнику и  посетителю шоу  будут  выданы избирательные бюллетени, предоставлены  списки кандидатов и голосование  пройдет путем опускания избирательного  бюллетеня в урну.

Специально на  «Стальную грань» прибудут   украинские полярники, которые расскажут  о последних и самых  необычных  событиях , которые произошли  с ними во время  зимовок в Антарктиде на станции "Академик Вернадский".

Впервые в Украине , в одной из частных коллекций  представленной на шоу, будет  показан меч наследника австрийского престола кронпринца Рудольфа Габсбурга. Кроме исторической ценности , уникальность меча в том, что он является стальным «свидетелем» одной из самых удивительных и трагических историй любви конца XIX века между наследником австрийского престола и румынской баронессой Марией Вечера.

Также,  в программе шоу можно будет увидеть и оценить  мастерство ножевиков, рыцарей, фехтовальщиков, ратников, мастеров парикмахерских искусства, кулинаров, арапников (стрельба из лука) , представителей украинских школ  боевых искусств и др. В «Городе мастеров»,  где свои  профессиональные достижения  наглядно продемонстрируют мастера  ножевого, кузнечного и гончарного  дела, запланировано проведение мастер-классов и лекций  от  лучших представителей  народных ремесленников, а для гостей  будет предоставлена возможность  попробовать что-то сделать самому.

В рамках ножевого шоу будет работать комиссия Национального проекта   Книга рекордов Украины (аккредитованный партнер Книги рекордов Гиннеса).

В честь Дня студента на ножевом шоу будут проведены конкурсы с призами. Для участия в конкурсе необходимо предъявить организаторам студенческий билет.

Для всех представителей СМИ, прошедших аккредитацию, подготовлены подарки и состоится розыгрыш призов, приуроченный ко Дню Телевидения, фото, радио и связи.

Аккредитация обязательна. Телефон: (050) 566 63 16

Для посетителей «Стальная грань» будет работать:

Киев, ул.Большая Житомирская, 33

17 ноября 11.00 – 19.00,

18 ноября 10.00 – 18.00

Полная программа IX Международного ножевого шоу «Стальная грань»:

http://steeledge.com.ua/proekt.html

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