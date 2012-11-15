Международное ножевое шоу «Стальная грань» 17-18 ноября в Киеве

17 ноября 2012 года в 11.00 состоится официальное открытие в Украине IX Международного ножевого шоу «Стальная грань» - праздника красоты и величия клинковых изделий. Мероприятие пройдет в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины. (Киев, ул.Большая Житомирская,33)

Главной особенностью «Стальной грани» является предоставление для всех посетителей возможности ознакомиться с работами лучших мастеров ножевого дела из Украины, ближнего и дальнего зарубежья, лично встретиться с известными коллекционерами, мастерами и знатоками клинковых изделий, увидеть уникальное оружие прошлых веков и узнать о его истории , а также ознакомиться с мировыми тенденциями ножевого рынка на 2013 год.

На выставке состоится презентация коллекции ножей-талисманов, соответствующих астрологической карте знаков зодиака - это изделия, оторые принесут удачу в 2013 году и защитят от пророчеств декабря 2012 года.

В рамках шоу будут проведены «Выборы 2012 : «Легендарная личность «Стальной грани» и «Лучшая фотография на шоу», в которых участниками избирательного процесса будут даже дети. Каждому участнику и посетителю шоу будут выданы избирательные бюллетени, предоставлены списки кандидатов и голосование пройдет путем опускания избирательного бюллетеня в урну.

Специально на «Стальную грань» прибудут украинские полярники, которые расскажут о последних и самых необычных событиях , которые произошли с ними во время зимовок в Антарктиде на станции "Академик Вернадский".

Впервые в Украине , в одной из частных коллекций представленной на шоу, будет показан меч наследника австрийского престола кронпринца Рудольфа Габсбурга. Кроме исторической ценности , уникальность меча в том, что он является стальным «свидетелем» одной из самых удивительных и трагических историй любви конца XIX века между наследником австрийского престола и румынской баронессой Марией Вечера.

Также, в программе шоу можно будет увидеть и оценить мастерство ножевиков, рыцарей, фехтовальщиков, ратников, мастеров парикмахерских искусства, кулинаров, арапников (стрельба из лука) , представителей украинских школ боевых искусств и др. В «Городе мастеров», где свои профессиональные достижения наглядно продемонстрируют мастера ножевого, кузнечного и гончарного дела, запланировано проведение мастер-классов и лекций от лучших представителей народных ремесленников, а для гостей будет предоставлена возможность попробовать что-то сделать самому.

В рамках ножевого шоу будет работать комиссия Национального проекта Книга рекордов Украины (аккредитованный партнер Книги рекордов Гиннеса).

В честь Дня студента на ножевом шоу будут проведены конкурсы с призами. Для участия в конкурсе необходимо предъявить организаторам студенческий билет.

Для всех представителей СМИ, прошедших аккредитацию, подготовлены подарки и состоится розыгрыш призов, приуроченный ко Дню Телевидения, фото, радио и связи.

Аккредитация обязательна. Телефон: (050) 566 63 16

Для посетителей «Стальная грань» будет работать:

Киев, ул.Большая Житомирская, 33

17 ноября 11.00 – 19.00,

18 ноября 10.00 – 18.00

Полная программа IX Международного ножевого шоу «Стальная грань»:

http://steeledge.com.ua/proekt.html