Киевлянам покажут «Новое британское кино»
01:35, 08 ноября 2012Общество
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В столичном Культурном центре «Кинотеатр «Киев» 15 ноября стартует фестиваль «Новое британское кино», который продлится до 21 ноября.
The Lodger: A Story of the London Fog (1927)
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в течение недели киевлянам и гостям города представят шесть новых полнометражных кинолент, а также отреставрированную версию немой ленты Альфреда Хичкока «Квартирант. История лондонского тумана».
Кроме того, на усмотрение зрителей будет представлена и подборка лучших короткометражных фильмов 2012 года от Британской киноакадемии «Британия. Коротко».
Фильмы программы фестиваля будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами. Инициатор фестиваля – Британский совет в Украине.
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