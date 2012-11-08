Киевлянам покажут «Новое британское кино»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в течение недели киевлянам и гостям города представят шесть новых полнометражных кинолент, а также отреставрированную версию немой ленты Альфреда Хичкока «Квартирант. История лондонского тумана».

Кроме того, на усмотрение зрителей будет представлена и подборка лучших короткометражных фильмов 2012 года от Британской киноакадемии «Британия. Коротко».

Фильмы программы фестиваля будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами. Инициатор фестиваля – Британский совет в Украине.