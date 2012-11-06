Кабмин распорядился отремонтировать «Феофанию» за 465 миллионов

15:44, 06 ноября 2012
Общество
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Кабмин утвердил проект капитального ремонта клиники “Феофания”.

Больница Феофания. Фото с сайта Видомости.UA.

Кабинет министров Украины утвердил проект капитального ремонта с переоснащением лечебного корпуса № 3 клинической больницы “Феофания” Государственного управления делами в Голосеевском районе Киева.

Текст соответствующего распоряжения № 858-р размещен на Правительственном портале.

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Проект подан Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, разработан обществом с ограниченной ответственностью “ДМ-проект” и рекомендован к утверждению государственным предприятием “Укргосстройэкспертиза” Минрегионстроя.

Общая сметная стоимость строительства - 465 млн 777,056 тыс. грн.

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