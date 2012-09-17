Депутатам и чиновникам купили томограф за 32 миллиона

Об этом пишет ресурс “Наші гроші” со ссылкой на «Вісник державних закупівель».

В обосновании закупки сообщается, что томограф TSX-301 A/2С AQUILION ONE (640 срезовый) производства фирмы «Toshiba» имеет уникальные возможности.

«Это первый в мире 4D (динамичный объемный) компьютерный томограф, который не имеет аналогов на современном медицинском рынке. Сканирование одним вращением рентгеновской трубки с реконструкцией 640 срезов обеспечивает не только качественную визуализацию равномерно контрастированных артерий, но и адекватную оценку функции сердца на протяжении одного его сокращения», – говорится в документе.

AQUILION ONE – система экспертного класса специального назначения, позволяющая максимально экономить время обследования пациентов с такими опасными для жизни состояниями, как церебральный инсульт и инфаркт миокарда. Способность охватывания целого органа за одно вращение трубки значительно повышает диагностическую эффективность метода, а самое быстрое сканирование способствует существенному сокращению времени обследования, уменьшению лучевой нагрузки и объема применяемого контрастного вещества.

Всего в 2012 году «Феофания» провела тендеры на 90,46 млн грн.

ЧАО «УМТ» выбрано поставщиком по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», поскольку компания является единственным поставщиком указанного оборудования в Украине.

Единственным акционером ЧАО «УМТ» с июля 2011 года является словак Андрей Рехак. С того времени фирма начала регулярно выигрывать государственные тендеры, нарастив свои тендерные достижения в 2011 году до 150 млн грн, что в шесть раз больше по сравнению с предыдущим годом. Всего с июля прошлого года компания продала украинским больницам и медицинским институтам оборудования на 322,71 млн грн. В этом году ЧАО «УМТ» продало «Научно-практическому Центру эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины» рентген за 17 млн грн, хотя аналог можно было найти за 7 млн грн.