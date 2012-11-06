Завтра в Украине будет облачно, но сухо

Небольшие дожди пройдут лишь в Крыму, а ночью и в восточных областях и в Приазовье. Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 1-6° тепла, на Прикарпатье до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла, на побережье Крыма до 12°, днем 8-13°.

В Карпатах дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. В г. Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.