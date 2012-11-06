Госстат: Инфляция в октябре составила 0%

По информации Госстата, с начала 2012 г. (октябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована – дефляция 0,3%.

В октябре 2011 года против сентября 2011 года инфляция также составила 0%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 5,4%, в октябре 2011 года против декабря 2010 года рост цен составил 4,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года зафиксирована инфляция 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились, в сентябре 2012 года против декабря 2011 года) – дефляция 0,3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.