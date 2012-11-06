Официальный курс валют на 6 ноября
04:00, 06 ноября 2012Общество
1966 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 6 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 5 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1021.2656 (на 5 ноября – 1027.1005)
10 RUR – 2.5470 (на 5 ноября – 2.5470)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter