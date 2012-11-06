Двух главных инспекторов таможни поймали на взятках в Киеве и Харькове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района, должностное лицо получило взятку в размере 6,6 тыс. грн от своего подчиненного – главного инспектора этой же таможни.

В свою очередь инспектор, по данным прокуратуры, требовал и получил указанные средства от субъектов внешнеэкономической деятельности за оформление деклараций на получение почтовых посылок, чтобы в дальнейшем передать деньги своему руководителю.

В настоящее время проводится осмотр места события и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в прокуратуре.

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В Харьковской области работники территориального управления борьбы с организованной преступностью совместно с областной прокуратурой задержали при получении взятки главного инспектора таможенного поста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, выяснилось, что служащий систематически требовал от частного предпринимателя взятки за беспрепятственную перевозку багажа и непроведение таможенного досмотра при прохождении таможенного контроля.

Служащий-взяточник был задержан после получения им очередной взятки. В этот раз он потребовал от предпринимателя 800 долл.

В настоящее время против злоумышленника прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.