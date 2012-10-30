В Харькове - вооруженное нападение на ювелирный магазин

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, около 11.00 от оператора «102» в дежурную часть Ленинского РО города Харькова поступило сообщение о том, неизвестные лица совершили разбойное нападение на ювелирный магазин по улице Энгельса.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа райотдела милиции и эксперты-кинологи.

По предварительным данным, в магазин ворвались трое злоумышленников, которые разбили витрины и забрали значительное количество ювелирных изделий. Сумма ущерба устанавливается.

Следственно-оперативная группа вместе с экспертами провела осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства.

По указанному факту следственным отделом Ленинского РО возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей преступников и их задержание, сообщили в ОСО.