Сотрудник СБУ избил мужчину до смерти

Прокуратурой Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере в отношении сотрудника одного из областных Управлений СБУ и двух его соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что сотрудник СБУ с двумя гражданскими лицами в общественном месте по хулиганским мотивам применили физическое насилие к потерпевшему, в результате чего последний получил тяжелые телесные повреждения, от которых умер в больнице, сообщили УНИАН в военной прокуратуре.

Подозреваемые задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения – взятие под стражу.

По делу проводится досудебное следствие.