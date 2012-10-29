Сотрудник СБУ избил мужчину до смерти
15:56, 29 октября 2012Общество
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Военная прокуратура задержала сотрудника СБУ за избиение мужчины до смерти.
Убийцу взяли под стражу
Прокуратурой Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере в отношении сотрудника одного из областных Управлений СБУ и двух его соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что сотрудник СБУ с двумя гражданскими лицами в общественном месте по хулиганским мотивам применили физическое насилие к потерпевшему, в результате чего последний получил тяжелые телесные повреждения, от которых умер в больнице, сообщили УНИАН в военной прокуратуре.
Подозреваемые задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения – взятие под стражу.
По делу проводится досудебное следствие.
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