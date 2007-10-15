СБУ: газовый вентиль вблизи взорвавшегося дома крутил лично глава Днепрогаза

Служба безопасности Украины не видит версии возможного теракта среди других рассматриваемых версий относительно причин взрыва в жилом доме в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Ни о каких террористах речь не идет. На сегодняшний день эта версия не рассматривается», - отметила она.

В то же время М.ОСТАПЕНКО сообщила, как только появилась информация о том, что жители отдельных домов, расположенных вблизи дома, где произошла трагедия, сообщили, что незадолго до взрыва видели у дома мужчин в черных куртках, которые приехали на джипе и начали крутить газовый вентиль, сотрудники СБУ приступили к розыску и установлению личностей этих людей. В тот же день было установлено, что лицами, о которых упоминали местные жители, был руководитель «Днепрогаза» Игорь ИВАНКОВ и его первый заместитель Максим СОРОКИН. В частности, выяснилось из объяснений И.ИВАНКОВА, что в день трагедии к нему поступила информация, что в газовых трубах этих домов происходит что-то непонятное, а именно они шипят и вибрируют. Поэтому, воспользовавшись автомобилем своего заместителя, он немедленно отправился туда и вместе с заместителем начал закручивать вентили.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. Погибли 14 человек, из них двое детей. Госпитализированы 17 человек, в розыске по заявлениям родственников находится 8 человек (из них 2 детей).

Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключены 5200 домов.