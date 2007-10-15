СБУ: газовый вентиль вблизи взорвавшегося дома крутил лично глава Днепрогаза

14:55, 15 октября 2007
Общество
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О террористах в Днепропетровске речь не идет

По данным главы МЧС Нестора Шуфрича завалы на месте дома, уничтоженного взрывом газа, будут разбирать вручную до утра понедельника. Днепропетровск, 13 октябряСлужба безопасности Украины не видит версии возможного теракта среди других рассматриваемых версий относительно причин взрыва в жилом доме в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Ни о каких террористах речь не идет. На сегодняшний день эта версия не рассматривается», - отметила она.

В то же время М.ОСТАПЕНКО сообщила, как только появилась информация о том, что жители отдельных домов, расположенных вблизи дома, где произошла трагедия, сообщили, что незадолго до взрыва видели у дома мужчин в черных куртках, которые приехали на джипе и начали крутить газовый вентиль, сотрудники СБУ приступили к розыску и установлению личностей этих людей. В тот же день было установлено, что лицами, о которых упоминали местные жители, был руководитель «Днепрогаза» Игорь ИВАНКОВ и его первый заместитель Максим СОРОКИН. В частности, выяснилось из объяснений И.ИВАНКОВА, что в день трагедии к нему поступила информация, что в газовых трубах этих домов происходит что-то непонятное, а именно они шипят и вибрируют. Поэтому, воспользовавшись автомобилем своего заместителя, он немедленно отправился туда и вместе с заместителем начал закручивать вентили.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. Погибли 14 человек, из них двое детей. Госпитализированы 17 человек, в розыске по заявлениям родственников находится 8 человек (из них 2 детей).

Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключены 5200 домов.

 

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