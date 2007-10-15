В Украине потеплеет

16 октября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В восточной половине, ночью и утром и в северных областях пройдет небольшой дождь (ночью в восточных областях и на севере Левобережья местами с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западной части слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 8°, днем 10-15° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья местами 7-9°, на юге Одесской области 17-20° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 17-18 октября переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 18 октября на крайнем западе ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 10-14°; днем 13-18°, в южной части 17-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла. 18 октября без осадков, только днем в западных областях пройдут дожди; 19 октября на большей части территории Украины - дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Температура ночью 2-8° тепла, 19 октября в южной части 7-12°; днем 18 октября 12-18°, на юге до 22°, 19 октября в Украине, кроме юго-восточной части и Крыма, понижение дневной температуры на 4-7° (в Карпатах 18 октября ночью 1-6°, днем 4-9° тепла, 19 октября на протяжении суток от 2° мороза до 4° тепла).

22-25 октября временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом (21 октября в юго-восточной части и Крыму преимущественно без осадков). Температура ночью 2-8° тепла, в южной части 5-11° тепла; днем в северных и западных областях (кроме Закарпатья) 4-10° тепла, на остальной территории 7-13°, на юге 10-16°.

В г. Киеве и области 16 октября переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°; по области ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

17-18 октября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.

19-20 октября временами дождь, только ночью 19 октября без существенных осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем 19 октября 9-14°, 20 октября понижение дневной температуры до 5-10°.