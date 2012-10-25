В Киеве открыли новую станцию ​​метро

Сегодня в Киеве открыли новую станцию ​​метро «Ипподром».

Она расположена на Куреневско-Красноармейской линии между станциями «Выставочный центр» и «Теремки» в районе перекрестка проспекта Академика Глушкова и улицы Василия Касияна. В церемонии открытия принял участие премьер-министр Украины Николай Азаров. Генеральный подрядчик ОАО «Киевметрострой» начал строительство в феврале 2012 года. Пробный запуск поезда был осуществлен 20 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter