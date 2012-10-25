В Киеве открыли новую станцию ​​метро
10:57, 25 октября 2012Общество
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Сегодня в Киеве открыли новую станцию метро «Ипподром».
Ипподром открыт. Фото http://www.metro.kiev.ua
Она расположена на Куреневско-Красноармейской линии между станциями «Выставочный центр» и «Теремки» в районе перекрестка проспекта Академика Глушкова и улицы Василия Касияна.
В церемонии открытия принял участие премьер-министр Украины Николай Азаров.
Генеральный подрядчик ОАО «Киевметрострой» начал строительство в феврале 2012 года.
Пробный запуск поезда был осуществлен 20 октября.
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