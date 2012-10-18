Судьи, давшие депутату условный срок за убийство, пойдут на увольнение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Днепропетровске председатель подкомитета по вопросам судоустройства и статуса судей комитета ВР, народный депутат Дмитрий Шпенов.

По его словам, суд рассмотрел предложение члена Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко о внесении представления об увольнении с должностей судей Андрея Козака и Натальи Середней за нарушение присяги.

«По результатам рассмотрения предложения Высший совет юстиции принял решение о внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении этих судей», -сообщил депутат.

Шпенов также сообщил журналистам, что в отношении третьей судьи Надежды Прудник предложение об увольнении было отозвано, поскольку судья при постановлении приговора выразила несогласие с решением суда.

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Как сообщал УНИАН, в июле Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к 14 годам лишения свободы экс-депутата Софиевского райсовета Александра Тарана, который в июне 2010 года на глазах жены и 5-летнего сына расстрелял 25-летнего мужчину из автомата.

Ранее Долгинцевский райсуд Кривого Рога приговорил его к 3 годам тюрьмы и освободил обвиняемого от отбывания наказания на испытательный срок в 2 года.