На Волыни столкнулись электропоезд и автобус: 4 пострадавших
16:52, 17 октября 2012Общество
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На Волыни в результате столкновения электропоезда и автобуса пострадали 4 человека.
Железнодорожный переезд был регулируемым
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Волынской области, сегодня в 13:30 поступило сообщение о том, что на регулируемом железнодорожно-дорожном переезде в пгт Старая Выжевка произошло столкновение электропоезда с пассажирским автобусом ПАЗ.
В салоне автобуса, который двигался по маршруту "Заболотье-Ковель", находилось 6 пассажиров. В результате ДТП 4 пассажира получили травмы и были госпитализированы в Старовыжевскую ЦРБ. Состояние потерпевших - средней тяжести.
Задержки в движении железнодорожного транспорта не было.
Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение правил проезда железнодорожного переезда автобусом.
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