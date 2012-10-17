На Волыни столкнулись электропоезд и автобус: 4 пострадавших

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Волынской области, сегодня в 13:30 поступило сообщение о том, что на регулируемом железнодорожно-дорожном переезде в пгт Старая Выжевка произошло столкновение электропоезда с пассажирским автобусом ПАЗ.

В салоне автобуса, который двигался по маршруту "Заболотье-Ковель", находилось 6 пассажиров. В результате ДТП 4 пассажира получили травмы и были госпитализированы в Старовыжевскую ЦРБ. Состояние потерпевших - средней тяжести.

Задержки в движении железнодорожного транспорта не было.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение правил проезда железнодорожного переезда автобусом.