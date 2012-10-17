С 18 по 21 октября в Киевском дворце спорта пройдет выставка-ярмарка промышленных товаров в Киеве «Осень-2012».





Выставки-ярмарки промышленных товаров в Киеве, уникальность которых в разнообразии предложений, уже давно стали популярными среди покупателей. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке нет товаров «раскрученных» и неоправданно дорогих «брендов» - все гораздо демократичней. Посетив выставку-ярмарку «Осень-2012» в киевском дворце спорта 18-21 октября, вы приятно удивитесь, что можно одеться качественно и не очень дорого. Не обязательно сегодня гоняться за «брендами», чтобы выглядеть «на все 100%».

Еще один положительный момент – на выставку-ярмарку можно прийти и с подругой, и с мужем, и с ребенком – с кем бы вы ни пришли – каждому будет что примерить и выбрать.

Женщины, предпочитающие классический стиль не останутся равнодушными к качеству и эксклюзивности одежды таких фирм, как „Ольга-Стиль» г.Одесса (знак качества «Вища проба»), «Виктоль» г.Киев, «SPACE» г.Черкассы, «Мир юбок».

Натуральный женский трикотаж представляют ТМ „Private member” (Чехия), „Евротекс”, „T&D”, «Элкана» (Киев). Не забыты и мужчины: классические костюмы „Легенда класс” г.Львов, огромный выбор сорочек и галстуков, трикотажа украинского, польского и турецкого производства. Представлен изумительный детский трикотаж отечественного производства. Однако, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В течение четырех дней с четверга по воскресенье включительно с 18 по 21 октября Вам будут рады в Киевском дворце спорта.

В нашей напряженной жизни все меньше остается места для праздника. Положительные эмоции и настрой вытесняют повседневные заботы и проблемы. Не знаю как в других местах, а в Киеве, островками праздничного настроения остаются специализированные выставки и выставки-ярмарки. Только представьте – все эти люди собрались, чтобы показать и предложить свою продукцию именно Вам . И,согласитесь, от этой мысли на душе становится теплее. Выбор за вами.

Выставка открыта 11.00 до 19.00. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону (044) 233-25-10, http://vybir.kiev.ua