В Женеве облили краской русскую православную церковь
09:30, 16 октября 2012Общество
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Неизвестные осквернили русскую православную церковь в Женеве, расположенную на улице Франца Лефорта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minutes.
Вандалы облили красной краской стены храма, а также сделали на стенах и на тротуаре перед входом в него надписи "Власть-убийца", "Солидарность с революционерами", "Социальный мир - это коррупция". Как пишет газета, инцидент произошел в ночь на понедельник, однако общественности об этом стало известно лишь на следующий день.
По данным СМИ Швейцарии, пока полицейские никого не задержали по делу об осквернении русской церкви.
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