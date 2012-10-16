В Женеве облили краской русскую православную церковь

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minutes.

Вандалы облили красной краской стены храма, а также сделали на стенах и на тротуаре перед входом в него надписи "Власть-убийца", "Солидарность с революционерами", "Социальный мир - это коррупция". Как пишет газета, инцидент произошел в ночь на понедельник, однако общественности об этом стало известно лишь на следующий день.

По данным СМИ Швейцарии, пока полицейские никого не задержали по делу об осквернении русской церкви.