Пограничники и рыбинспекторы подрались за рыбу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госрыбагентства, в акватории Березанского лимана в районе села Черноморка Николаевской области сотрудники отдела пограничной службы «Очаков» Одесского пограничного отряда, вмешавшись в работу работников Главного государственного управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Николаевской области (Николаевгосрыбохраны), сорвали проведение рыбоохранного мероприятия и помешали раскрытию правонарушения - незаконному вылову рыбы.

«Эти несанкционированные действия пограничников способствовали исчезновению браконьерской лодки с места события и сделали невозможным оформление административных материалов за незаконный вылов 622 особей сингиля и 107 особей бычка», сказано в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы ведомства, «со стороны сотрудников пограничной службы к работникам Николаевгосрыбохраны были применены физические насильственные действия, и только после вмешательства сотрудников Очаковского районного отдела милиции конфликт был погашен».

Также в пресс-службе отметили, что «пограничники были одеты в спортивную форму, и не имели при себе служебных удостоверений».

В то же время, по данным Государственной пограничной службы, вечером 10 октября пограничный наряд отдела „Очаков” Одесского отряда задержал гражданина Украины, который занимался незаконным выловом рыбы.

«Его заметили в темноте на побережье Березанского лимана, что в Николаевской области. В двух мешках мужчина нес 64 килограмма рыбы кефаль и 240 метров сеток. К тому же правоохранители установили, что он является работником рыбинспекции. В это время к месту задержания на двух автомобилях «Нива» прибыли четверо неизвестных лиц. Они начали словесно угрожать пограничному наряду и, отталкивая правоохранителей, требовали отпустить мужчину. Дебоширы успокоились только после того, как пограничники предупредили их о возможном применении спецсредств. Впоследствии было установлено, что все четверо также являются работники рыбинспекции», сообщает Госпогранслужба.

Задержанные граждане доставлены в пограничное подразделение, где составлено 5 протоколов об административном правонарушении.