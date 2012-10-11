Суд Симферополя оштрафовал москвичку на тысячу долларов

В августе перед вылетом из аэропорта "Симферополь" подсудимая сообщила, что в ее багаже находится бомба, говорится в решении суда, опубликованном в четверг в едином реестре судебных решений Украины. Рейс был задержан, сотрудникам службы безопасности пришлось эвакуировать из здания аэропорта около 250 человек.

Суд признал россиянку виновной в уголовном преступлении по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". По УК Украины, за такое преступление полагается от 2 до 5 лет лишения свободы, однако суд учел раскаяние подсудимой и отсутствие у нее судимостей. Жительница Москвы, которая более месяца провела в следственном изоляторе, освобождена из-под стражи в зале суда.

Сотрудник службы безопасности аэропорта сообщил РИА Новости на условиях анонимности, что женщина сделала сообщение о бомбе, после того, как ей не позволили взять на борт самолета трехлитровую банку с купленным в Крыму медом.

"Сдавать банку в багаж было некогда, ее пришлось оставить в аэропорту. Женщина уже немолодая, она была рассержена, на нервах и сказала про бомбу. Мы понимали, конечно, что опасности нет, но были вынуждены действовать по инструкции", - сказал собеседник агентства.