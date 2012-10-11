Колумбийский каскадер сломал позвоночник в Москве

Об сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, врачи были вызваны в Большой московский цирк на проспекте Вернандского.

"Циркач был доставлен в больницу с переломом шейного отдела позвоночника после падения с высоты", - сказал собеседник агентства.