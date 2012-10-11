Колумбийский каскадер сломал позвоночник в Москве
07:41, 11 октября 2012Общество
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Известный колумбийский каскадер и цирковой артист Марио Себаллос Фахардо госпитализирован с переломом после падения с высоты в московском цирке.
Каскадер упал с высоты в цирке
Об сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, врачи были вызваны в Большой московский цирк на проспекте Вернандского.
"Циркач был доставлен в больницу с переломом шейного отдела позвоночника после падения с высоты", - сказал собеседник агентства.
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