10-13 октября во 2-м павильоне Национального комплекса Экспоцентр Украины (проспект Академика Глушкова, 1, станция метро «Выставочный центр») пройдет выставка-ярмарка «Світ хутра».

В одном месте соберутся крупнейшие меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны - магазины Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний.

Посетители смогут не только увидеть новые коллекции, а и купить меховые и кожаные изделия: самые модные и качественные норковые шубы, дубленки, пальто, кожаные куртки и меховые шапки по ценам производителей.

Приятным дополнением для посетителей станет выставка-ярмарка промышленных товаров «Осень - 2012».

Выставки работают с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Более детальная информация по телефону(044) 233 -25-10

www.vybir.kiev.ua