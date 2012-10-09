Пройдет выставка-ярмарка «Світ хутра»

16:38, 09 октября 2012
Общество
2638 0

10-13 октября во 2-м павильоне Национального комплекса  Экспоцентр Украины (проспект  Академика Глушкова, 1,  станция метро «Выставочный центр»)  пройдет выставка-ярмарка «Світ хутра».

В одном месте соберутся крупнейшие меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны - магазины Киева  и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний.
Посетители смогут  не только  увидеть  новые коллекции, а и  купить меховые и кожаные изделия: самые модные и качественные норковые шубы, дубленки, пальто, кожаные куртки и меховые шапки по ценам производителей.
Приятным дополнением для посетителей станет выставка-ярмарка  промышленных товаров «Осень -  2012».
Выставки работают с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Более детальная информация по телефону(044) 233 -25-10
www.vybir.kiev.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter