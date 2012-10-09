В помещении суда застрелился 22-летний сержант «Грифона»

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов, сержанта нашли в одном из помещений суда в 13.20.

А.Щербатов также сообщил, что погибший совершил самоубийство из табельного огнестрельного оружия - пистолета «ПМ», выстрелив себе в голову. Трагедия произошла во время обеденного перерыва, после того как из комнаты вышел напарник сержанта. Оружие было найдено рядом с телом.

«По данному факту прокуратура Першотравенска проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины. Предварительная версия самоубийства милиционера – личные проблемы – сложные отношения с матерью», - сообщил А.Щербатов.

По его словам, погибший характеризовался на службе положительно, ранее отслужил в армии.