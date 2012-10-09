Доллар и евро на межбанке растут

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2612/16, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5430/10,5575. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2976/78 (понедельник — 1,2983/85).

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В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.