Официальный курс валют на 9 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 8 октября – 799.3000) 100 EUR – 1035.7329 (на 8 октября – 1039.2499) 10 RUR – 2.5719 (на 8 октября – 2.5805) Все курсы валют на 9 октября

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