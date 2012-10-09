МВФ понизил прогноз роста мировой экономики

Об этом говорится в обновленном докладе "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook).

Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2012 году 1,3%, в 2013 году - ускорится до 1,5%. Таким образом, оценка на 2012 год снижена на 0,1 процентного пункта, на 2013 год - на 0,3 процентного пункта.

Прогноз по росту ВВП США в текущем году улучшен на 0,1 процентного пункта, но ухудшен на столько же на 2013 год - теперь фонд ожидает значения показателя на отметке 2,2% и 2,1% соответственно.

ВВП Японии в текущем году может вырасти на 2,2%, в следующем году темпы роста экономики страны замедлятся до 1,2%. Показатель на текущий год снижен на 0,2 процентного пункта, на будущий год - на 0,3 процентного пункта.

ВВП еврозоны в текущем году, по оценке фонда, сократится на 0,4% (ранее ожидалось уменьшение на 0,3%), а в 2013 году рост ВВП региона составит 0,2% вместо ожидавшегося в июле повышения на 0,7%.

Крупнейшая экономика Европы - Германии - в 2012 году, по мнению организации, может вырасти на 0,9%, хотя ранее ожидался рост на 1%. Прогноз на 2013 год понижен на 0,5 процентного пункта - до роста на 0,9%.

Согласно новому прогнозу, в текущем году инфляция в развитых странах может замедлиться до 1,9% с пикового значения в 2011 году в 2,7%. При этом в июле ожидалось, что показатель инфляции в развитых странах в текущем году будет выше и составит 2%.

Прогноз по инфляции в развивающихся странах на 2012 год снижен на 0,2 процентного пункта - до 6,1% против 7,2% в 2011 году, в частности, МВФ ухудшил ожидания по росту экономики России на 2012-2013 годы на 0,3 и 0,1 процентного пункта по сравнению с июльскими прогнозом - до 3,7% и 3,8% соответственно.

Новый прогноз МВФ по росту экономики СНГ на 2012 год составляет 4%, что на 0,1 процентного пункта хуже июльского. В 2013 году МВФ ожидает повышения ВВП стран СНГ на 4,1%, не изменив, таким образом, прежних прогнозов: "Рост внутреннего спроса, который поддерживает текущий финансовый курс властей (...) позволит увеличиваться ВВП в 2012-2013 годах. В то же время, темпы увеличения экономик в ряде других государств-экспортеров региона замедлятся, преимущественно из-за текущей ситуации в энергетическом секторе", - отмечают аналитики Фонда

"Главный вопрос сейчас состоит в том, проходит ли мировая экономика лишь очередной этап "турбулентности", или текущее замедление темпов будет носить длительный характер. Ответ на этот вопрос зависит от действий европейских и американских политиков по преодолению краткосрочных экономических трудностей", - цитирует документ РИА Новости.