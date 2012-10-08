Из гостаможни за коррупцию уволены 28 сотрудников

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы. Согласно сообщению, еще 311 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По информации Гостаможслужбы, за три летних месяца сотрудники антикоррупционных подразделений провели 60 расследований и 239 проверок деятельности сотрудников таможенной службы, по результатам которых возбуждено 13 уголовных дел. Семнадцати чиновникам разного ранга предъявлены обвинения, говорится в сообщении пресс-службы.

За отчетный период, больше всего уголовных дел возбуждено в отношении сотрудников Харьковской областной таможни (3 уголовных дела), Южной таможни (5 уголовных дел) и Черниговской таможни (2 уголовных дела).

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Как сообщал УНИАН, 25% опрошенных членов Европейской Бизнес Ассоциации по итогам первого полугодия 2012 года остались не удовлетворены или не совсем удовлетворены уровнем профессионализма украинских таможенников. По их мнению, коррупция в таможенных органах за последние 6 месяцев осталась на том же уровне, как и в предыдущие периоды. Кроме того, на минувшей неделе Государственная таможенная служба уволила с должности начальника Южной таможни Александра Вдовиченко. В служебном кабинете чиновника сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины были изъяты более 870 тысяч долларов.