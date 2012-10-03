Перевозчики уверяют, что начальника Южной таможни убрали контрабандисты

Об этом говорится в письме в адрес руководства Гостаможслужбы председателей Профсоюза грузовых перевозчиков и экспедиторов Одесской области, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Одесской и Николаевской областей, а также членов Общественного совета при Южной таможне, которое есть в распоряжении УНИАН.

«Предприниматели готовы выйти на акции протеста в связи с увольнением руководителя Южной таможни под лозунгом «Верните Вдовиченко!», - говорится в письме.

В документе отмечается, что раньше «годами мы были по разные стороны баррикады» с руководством таможни, а за короткий период работы А.Вдовиченко «не только прекратилось противостояние между бизнесом и таможней как фискальным органом: исчезли сами баррикады - заторы в портах, простой контейнеров, жалобы на бездеятельность чиновников таможни, так называемые «модные» фирмы, давление на бизнес».

Авторы письма считают, что работа А.Вдовиченко «вызвала недовольство некоторых предпринимателей, привыкших к разного рода махинациям и контрабандным схемам». И просят председателя Государственной таможенной службы Украины Игоря Калетника «объективно подойти к решению вопроса относительно дальнейшей профессиональной судьбы А.Вдовиченко».

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Как сообщал УНИАН, 2 октября в служебном кабинете начальник Южной таможни было изъято свыше 870 тысяч долларов. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, обыск проводился работниками правоохранительных органов в рамках досудебного следствия по уголовному делу в отношении начальника одного из таможенных постов Южной таможни и главного инспектора этого поста, которые подозреваются в вымогательстве и получении взятки для проведения таможенного оформления 11 контейнеров груза.

В тот же день 2 октября приказом председателя Государственной таможенной службы А.Вдовиченко был уволен с должности начальника Южной таможни.