Чиновник Минобороны пустил налево 215 тонн пороха

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, этот факт был раскрыт во время прокурорской проверки соблюдения требований законодательства по вопросам хранения оружия, боеприпасов, ракет и их утилизации.

В частности, установлено, что на складах казенного химического объединения имени Г.И.Петровского хранились продукты утилизации боеприпасов, которые принадлежали Министерству обороны. Однако должностное лицо указанного предприятия, без согласия оборонного ведомства, превышая служебные полномочия, реализовало 215 тонн пороха 2-м частным структурам, нанеся ущерб на сумму 207 тысяч гривен.

В отношении должностного лица органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.