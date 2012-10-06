Леди Гага получила премию мира имени Джона Леннона

Американская поп-певица Леди Гага стала пятым лауреатом премии мира LennonOno Grant for Peace 2012 года, сообщает Rolling Stone.

Как передает РИА Новости, эта награда была учреждена художницей и певицей Йоко Оно в память о своем покойном муже, бывшем участнике The Beatles Джоне Ленноне. Церемония вручения премии состоится в Рейкьявике 9 октября, в 72-ю годовщину со дня рождения музыканта.

Известно, что все средства, которые Леди Гага получит вместе с премией, она передаст в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Размер премии не сообщается.

Объявляя о присуждении премии мира певице, Йоко Оно заявила, что Гага является «одной из важнейших артисток современности», а ее последний альбом «Born This Way» «значительно изменил интеллектуальную карту мира».

Другими лауреатами премии LennonOno Grant for Peace стали участницы группы Pussy Riot, писатели Кристофер Хитченс и Джон Перкинс, а также американская активистка за права палестинцев Рэйчел Корри, погибшая в 2003 году.

Премия имени Леннона была учреждена в 2002 году. Она вручается раз в два года активистам за права человека и мир во всем мире.